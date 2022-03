Dem Spektakel folgt die nächste wichtige Prüfung: Keine 65 Stunden nach der 2:3-Niederlage in der Europa League bei Atalanta Bergamo wartet auf Bayer Leverkusen ein besonderes Bundesliga-Spiel. Im für die Fans so wichtigen rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln rechnet Trainer Gerardo Seoane am Sonntag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) mit einem nicht weniger packenden Duell als beim Offensivfestival in Norditalien. "Wir wissen, es wird am Sonntag wieder intensiv", sagte der 43-Jährige. Nach einer Serie von fünf Siegen und nur einer Niederlage in den vergangenen sieben Spielen ist Bayer in der Liga als Tabellendritter klar auf Champions-League-Kurs.

