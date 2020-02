Lucas Alario und kurioser Doppel-Elfmeter von Kai Havertz: Bayer Leverkusen schlägt FC Porto

Bayer Leverkusen hat in der Europa League eine weitaus bessere Ausgangsposition für das Erreichen des Achtelfinales verspielt. Die Werkself kam im Zwischenrunden-Hinspiel gegen den FC Porto zwar zu einem 2:1 (1:0), ist aufgrund des Auswärtstores der Gäste aber auch im zweiten Duell mit dem portugiesischen Vizemeister am kommenden Donnerstag noch einmal stark gefordert. Lucas Alario brachte den Bundesliga-Fünften nach 29 Minuten in Führung. Nationalspieler Kai Havertz gelang nach dem Seitenwechsel der zweite Bayer-Treffer (57.). Porto konterte und erzielte durch Luis Diaz das am Ende möglicherweise noch wertvolle Tor für Porto (73.).