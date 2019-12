FC Bayern nur noch Siebter: Leverkusen überholt Münchner mit Heimsieg gegen Schalke 04

Zweiter Sieg in Folge, den Anschluss zur Spitzengruppe wiederherstellt - und den FC Bayern München ( am Nachmittag 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach ) überholt: Für Bayer Leverkusen ist das Bundesliga -Samstagabendspiel gegen den FC Schalke 04 nach Maß verlaufen. Der neue Tabellen-Sechste aus Leverkusen hat die Mannschaft von Trainer David Wagner im eigenen Stadion mit 2:1 (1:0) besiegt. Stürmer Lucas Alario stürzte den FCB mit seinem Doppelpack (15. und 81. Minute) aus den Europacup-Plätzen. Die Münchener sind nur noch Liga-Siebter. Benito Raman (82.) erzielte den Treffer für Schalke 04.

Leverkusen ist eine Woche nach dem 2:1-Sieg über den FC Bayern damit punktgleich mit den stark gestarteten Schalkern, die ihrerseits die Chance verpassten, am drittplatzierten Erzrivalen Borussia Dortmund ( am Nachmittag 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf ) wieder vorbeizuziehen. S04 rutscht auf Rang vier ab.

Leverkusen-Trainer Bosz überrascht: Alario statt Volland

Im 71. Bundesligaduell der beiden NRW-Teams überraschte Bayer-Coach Peter Bosz mit einer Personalie in der Offensive, wo Alario den Vorzug vor Kevin Volland erhielt. Leverkusens bester Torschütze stand somit erstmals nicht in der Startformation. Dafür feierte Nationalspieler Kai Havertz sein Comeback nach fast vierwöchiger Verletzungspause. Auch Karim Bellarabi, der in der 3. Minute die erste Chance für die Gastgeber vergab, spielte wieder von Beginn an.

Alarios Einsatz zahlte sich schnell aus. Nach einer Ecke von Leon Bailey erzielte der Argentinier mit einem Kopfball die 1:0-Führung für die Gastgeber. Gegen die mit Ozan Kabak und Omar Mascarell neuformierter Schalker Innenverteidigung hatte Bellarabi nur drei Minuten später die nächste Chance, doch Torhüter Alexander Nübel parierte den Schuss aus spitzem Winkel. Nübel war auch zur Stelle als Alario noch vor der Pause völlig freistehend scheiterte.