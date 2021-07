Leverkusen-Juwel Wirtz möchte mit Bayer in die Champions League – Hoffnung auf Flick-Nominierung

Florian Wirtz peilt mit Bayer 04 Leverkusen in der neuen Saison anspruchsvolle Ziele an und will auch seine eigene Karriere in der deutschen Nationalmannschaft in Schwung bringen. "Ich möchte unser Team mit meiner Leistung auf einen Champions-League-Platz führen", sagte der 18 Jahre alte Offensivspieler im Sky-Interview. Wirtz ist zuversichtlich, dass er sich auf diesem Weg auch für sein Debüt im Team des neuen Bundestrainers Hansi Flick empfehlen kann: "Wenn ich gute Leistungen bringe, werde ich vielleicht für die Nationalmannschaft berufen, was mich sehr freuen würde."

Anzeige