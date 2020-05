Leverkusen-Talent Wirtz könnte gegen Werder debütieren – 17-Jähriger kam im Winter aus Köln

Erst im Winter ist er zu Bayer Leverkusen gewechselt, nun könnte Florian Wirtz am Montagabend beim Auftakt der Werkself nach der Corona-Pause bei Werder Bremen (20.30 Uhr, so könnt ihr es sehen) schon sein Bundesliga-Debüt geben. Und der 17-Jährige würde sich damit in die Geschichtsbücher der Rheinländer eintragen: er wäre der jüngste Bundesliga-Debütant der Bayer-Historie. Am 3. Mai hatte er Geburtstag, ist damit am Montag 111 Tage jünger als Team-Kollege Kai Havertz, der im Alter von 17 Jahren und 126 Tagen debütierte und den Rekord aktuell hält.

Bosz über Wirtz: "Muss sehr gut sein, wenn er bei uns mittrainiert"

Wie Bayer-Trainer Peter Bosz auf der Pressekonferenz vor der Partie verriet, fährt der Offensiv-Allrounder zumindest schon einmal mit nach Bremen. Und das wohl nicht nur, um einmal in die Abläufe rund um ein Bundesliga-Spiel hineinblicken zu dürfen: "Wenn er bei uns mittrainiert, muss er ein sehr guter Spieler sein", lobte Bosz und machte Wirtz gar Hoffnungen auf einen Startelf-Einsatz. "Ich schätze ihn sehr hoch. Ein sehr guter Spieler, absolut."

Bemerkenswert ist vor allem, wie schnell sich der Youngster in den Profi-Kader der Leverkusener integriert hat. Erst im Winter wechselte er vom 1. FC Köln zu dessen Rheinland-Rivalen. Der Transfer des aktuellen U17-Nationalspielers ging nicht ohne Streit zwischen den Bundesligisten über die Bühne: Die Kölner waren dem Vernehmen nach verärgert darüber, dass sich Leverkusen die Dienste des Talents sicherte, obwohl man eine Vereinbarung habe, nicht in den Jugendabteilungen des anderen zu wildern. FC-Sportvorstand Horst Held und Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro tauschten gar persönliche Hiebe aus.

50 ehemalige Spieler von Bayer Leverkusen - und was aus ihnen wurde Dimitar Berbatow, Bernd Schneider, Michael Ballack: Sie alle haben jahrlang ihre Schuhe für Bayer 04 geschnürt. Doch was wurde aus diesen und weiteren ehemaligen Spielern der Werkself? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis von Bayer Leverkusen - und was sie heute machen. ©

Im Finale gegen Moukoko: Wirtz mit Köln zuletzt B-Jugend Meister

Florian Richard Wirtz, wie der Youngster mit vollem Namen heißt begann seine Karriere beim SV-Grün Weiss Brauweiler, in einem Kölner Vorort. Mit sieben Jahre schloss er sich 2010 dem FC an und durchlief dort die Jugendabteilungen. Zuletzt war er noch Teil der U17 im Geißbockheim, mit der er sich in der vergangenen Saison den Deutschen Meistertitel sicherte. Im Finale der Meisterrunde setzte er sich mit seinem Team gegen die B-Jugend von Borussia Dortmund und ein anderes deutsches Top-Talent durch – BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko.