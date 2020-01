Leverkusen-Coach Bosz trotz Sieg gegen Düsseldorf unzufrieden: "Mir hat sehr viel nicht gefallen"

Bundesligist Bayer Leverkusen hat auch das zweite Spiel der Rückserie standesgemäß gewonnen. Nach dem Erfolg zum Rückrunden-Auftakt gegen den SC Paderborn (4:1) schlug das Team von Peter Bosz am Sonntag Fortuna Düsseldorf mit 3:0 . Nach sechs Punkten aus zwei Partien klopfen die Rheinländer wieder an die Tür zu den Champions-League-Plätzen. Zum viertplatzierten BVB fehlen Leverkusen nur noch zwei Zähler.

Einverstanden war Trainer Peter Bosz mit der Art und Weise des Auftritts seiner Mannschaft aber keinesfalls. " Wir haben heute nicht gut gespielt, gar nicht gut gespielt. Am Ende muss man zufrieden sein, dass man 3:0 gewinnt. Beim 1:0 war ich nicht ruhig ", sagte Bosz nach der Partie und benannte seine Kritikpunkte konkret. " Mir hat sehr viel nicht gefallen. Wie wir im Ballbesitz gespielt haben, wir waren viel zu langsam. Düsseldorf stand nicht so tief, wie wir erwartet haben - das hat mir nicht gefallen. Wir haben Düsseldorf auch zu viele Torschüsse gelassen. Wir brauchen nicht negativ zu sein, sondern kritisch."

Leverkusen-Kapitän Bender kritisiert Chancenverwertung

Kapitän Lars Bender sprang seinem Trainer zur Seite und bemängelte insbesondere die fehlende Effizienz im Angriffsdrittel. "So viele Chancen, wie wir liegen lassen, da kann das Spiel auch eine andere Wendung nehmen", formulierte Bender das Risiko der fahrlässigen Chancenverwertung. "Es war in Summe nicht das Spiel, das wir uns vorgenommen hatten. Es warten Gegner, die uns das Leben deutlich schwerer machen werden", nahm der Kapitän seine Mannschaft für die kommenden Aufgaben in die Pflicht.