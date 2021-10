Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München live im TV und Online-Stream sehen

Bayer Leverkusens bisherige Hinrunde gleicht fast der aus der letzten Saison. Nach 12 Spieltagen hatte die Werkself satte 28 Punkte auf dem Konto und führte die Tabelle vor den Bayern mit 27 Punkten an. Man spielte jungen, mutigen, offensiven Fußball. Dann traf man auf den FC Bayern, verlor mit 1:2 und gab die Tabellenführung ab. In der Folge holte man in 22 Spielen weniger Punkte als in den ersten 12 Partien und rutschte auf Rang sechs ab. Und diese Saison? Spieltag sieben, 16 Punkte, Platz zwei. Klingt ähnlich wie ein gewisser Saisonverlauf 2020/2021. Aber: Das Team aus Leverkusen ist gereift, kann Führungen auch verwalten und hat sowohl eine brandgefährliche Offensive, sowie eine solide Defensive. Gegen die Münchener Bayern soll am Sonntagnachmittag die Tabellenführung her (15.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ).

Die Bayern spielen in dieser Saison wieder meisterlich. Einzig gegen Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag hat der FCB nicht punkten können. Mit Neu-Trainer Julian Nagelsmann und einem Team, das in den Offensiv-Reihen sowohl im Verein, als auch in der Nationalmannschaft eingespielt ist, ist der Rekordmeister auch in diesem Jahr wieder erster Titelanwärter der Bundesliga. Dazu kommt, dass Robert Lewandowski auch in dieser Saison nicht aufhören kann, Tore zu schießen und hat bereits sieben Treffer auf dem Konto. Ob den Bayern-Express in diesem Jahr jemand außer Frankfurt stoppen kann?