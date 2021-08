Leverkusen gegen Gladbach wie im Rausch: Trainer Seoane will Spiel "als Messlatte nehmen"

Die einen erlebten ein Albtraum-Spiel mit zahlreichen Verletzten, bei den anderen funktionierte dagegen alles: Die Werkself von Bayer Leverkusen hat ihrem neuen Trainer Gerardo Seoane ein perfektes Heimdebüt beschert. Beim 4:0 (2:0)-Sieg gegen schwache Gladbacher spielte sich Bayer zwischenzeitlich in einen Rausch und feuerte ein Offensivspektakel ab. "Wir waren sehr effizient und haben unsere Torchancen sofort genutzt. Die Tore sind in den richtigen Momenten gefallen", lobte der Schweizer Coach sein Team nach der Partie bei Sky. Gleichzeitig gab Seoane, der in der vergangenen Saison mit den Young Boys Bern Schweizer Meister wurde, die Richtung für die kommenden Spiele vor. Anzeige

Und diese Marschroute lautet: Die Leverkusener sollten in den kommenden Spielen gegen den FC Augsburg (28. August) Borussia Dortmund (11. September) ihre Form möglichst halten. "Wir werden dieses Spiel als Messlatte nehmen und uns daran ausrichten - auch wenn es natürlich mal Rückschläge geben wird", sagte Seoane, der sichtlich Freude am Auftritt seiner Elf hatte. Diese überrollte Gladbach vor allem in den Anfangsminuten: Die Treffer für Bayer erzielten der Gladbacher Torwart Yann Sommer (3.. Minute) per Billiard-Eigentor, Patrik Schick (8.), Moussa Diaby (55.) und Nadiem Amiri (87.). Bayer-Torwart Lukas Hradecky hielt zudem einen Foulelfmeter gegen Lars Stindl (43.).

"Das war ein sehr gutes Spiel von uns, ich denke, jeder hier im Stadion hat es genossen. Das haben wir auch auf dem Platz", sagte der von Paris Saint-Germain verpflichtete Linksverteidiger Mitchel Bakker nach der Partie bei Sky. "Ich hoffe, wir können so weitermachen."