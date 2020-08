Bayer Leverkusen gegen die Glasgow Rangers live im TV und Online-Stream sehen

Glasgow Rangers ist stattdessen schon in die neue Spielzeit gestartet. Zum Saisonstart schlugen die Schützlinge von Trainer Steven Gerrard den FC Aberdeen mit 1:0. In der abgebrochenen letzten Saison belegten die Rangers hinter Stadtrivale Celtic den zweiten Platz. Der laufende Wettbewerb lief für die Gerrard-Elf bis zum Achtelfinal-Hinspiel gegen Bayer Leverkusen recht ordentlich. Nur eine Niederlage kassierten die Schotten, räumten in der Gruppenphase die Young Boys Bern und Feyenoord Rotterdam sowie in der Zwischenrunde Sporting Braga aus dem Weg. Nun droht gegen Leverkusen das Aus.