Havertz stark, Diaby trifft: Bayer Leverkusen erreicht Viertelfinale - Inter Mailand wartet

Bayer Leverkusen hat ohne große Mühe das Finalturnier der Europa League erreicht. Nach einem 3:1 im Achtelfinal-Hinspiel beim schottischen Traditionsklub Glasgow Rangers gewann die Werkself das zweite Duell mit 1:0 (0:0) und trifft in der Runde der letzten Acht am kommenden Montag in Düsseldorf auf Inter Mailand. Die Italiener hatten sich bereits am Mittwochabend gegen den FC Getafe durchgesetzt. Das Tor für Leverkusen gegen die Rangers gelang Moussa Diaby nach einem schönen Zuspiel von Charles Aranguiz (51.), der Bayer gegen Inter allerdings gelbgesperrt fehlen wird.