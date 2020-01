Chancenwucher: Bayer Leverkusen schießt Fortuna Düsseldorf tiefer in die Krise

Kapitän Lars Bender (79.) machte nach einem Standard alles klar, nachdem die Gastgeber zahlreiche gute Möglichkeiten vergeben hatten. Per Elfmeter legte der eingewechselte Lucas Alario (89.) den dritten Treffer nach. Auch die Gäste ließen in einem unterhaltsamen und über weite Strecken ausgeglichenen Spiel mehrere klare Chancen aus. Bender war nach dem Schlusspfiff trotz des deutlichen Sieges nicht zufrieden. "So viele Chancen, wie dir liegen lassen, da kann das Spiel auch eine andere Wendung nehmen", sagte der Kapitän bei Sky. "Es war in Summe nicht das Spiel, das wir uns vorgenommen hatten. Es warten Gegner, die uns das Leben deutlich schwerer machen werden."