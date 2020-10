Stotter-Start ohne Havertz und Volland: Trainer Bosz muss Bayer Leverkusen in Fahrt bringen

Dabei läuft der Offensivmotor ohnehin schon auf Sparflamme. Erst zwei Treffer in drei Spielen der Fußball-Bundesliga, schwache Auftritte, fehlende Ideen, schlechte Chancenverwertung: Von den kreativen und teils spektakulären Auftritten der vergangenen Saison ist bisher wenig übrig geblieben. Was sicherlich auch am veränderten Personal liegt. Mit Kai Havertz (FC Chelsea) und Kevin Volland (AS Monaco) wurden gleich beide Offensivsäulen abgegeben. Ihre zündenden Ideen und ihre Abschlussstärke fehlen der Mannschaft spürbar. Zwar kam Schick, der in der vergangenen Saison schon für RB Leipzig in der Bundesliga spielte, von der AS Rom. Doch der Last-minute-Transfer von Milot Rashica (Werder Bremen) zerschlug sich. Auch lehnte die sportliche Führung eine Verpflichtung von Mario Götze ab.