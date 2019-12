Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC live im TV und im Online-Stream sehen

Vor der Aufgabe gegen den Reformer Klinsmann hat Völler durchaus Respekt. "Er war ja bisher erst einmal Bundesliga-Trainer. Ich bin sicher, er ist so ehrgeizig, allen beweisen zu wollen, was in ihm steckt." Im direkten Vergleich zwischen Trainer Klinsmann und Funktionär Völler steht es 1:1. In der Saison 2008/09 gewann Klinsmann mit dem FC Bayern in der Bundesliga in Leverkusen mit 2:0, schied dafür durch ein 2:4 im DFB-Pokal aus. Es war der Anfang vom Ende seiner kurzen und unglücklichen Trainerzeit in München.