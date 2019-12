Jürgen Klinsmann lässt Hertha BSC jubeln: Berliner holen drei Punkte bei Bayer Leverkusen

Die Methoden von Jürgen Klinsmann scheinen bei Hertha BSC zunehmend zu greifen. Die Berliner gewannen bei Europapokal-Teilnehmer Bayer Leverkusen 1:0 (0:0) und fuhren in den vergangenen drei Spielen insgesamt sieben Punkte ein. In der Tabelle vergrößerte die Hertha damit ihr Polster auf die Abstiegsränge und kann sich langsam wieder in Richtung Mittelfeld des Klassements orientieren. Leverkusen geht im Jahresendspurt hingegen ein wenig die Puste aus. Vier Tage nach der bitteren Derby-Pleite gegen den 1. FC Köln kassierte das Team von Trainer Peter Bosz im Kampf um eine erneute Teilnahme am internationalen Geschäft den nächsten bitteren Rückschlag.