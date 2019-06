Bayer Leverkusen bestätigt Interesse an Martin Ödegaard - Transfer von Sinkgraven steht bevor

Bayer Leverkusen hat sein Interesse an einer Verpflichtung des einst als Wunderkind gefeierten Norwegers Martin Ödegaard bestätigt. Der 20-Jährige könnte bei der Werkself die Nachfolge von Nationalspieler Julian Brandt antreten, der zu Borussia Dortmund wechselt. Nachdem Ödegaard bereits in den vergangenen Tagen mit einem Transfer nach Leverkusen in Verbindung gebracht worden war, sagte Bayer-Sportchef Simon Rolfes nun der Bild: "Er ist für uns ein interessanter Spieler."