Bayer Leverkusen gegen Juventus Turin live im TV und Online-Stream sehen

Showdown in Leverkusen! Für Bayer Leverkusen geht es im finalen Gruppenspiel am Mittwoch (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gegen Juventus Turin um das Überwintern in der Königsklasse. Voraussetzungen dafür: Atletico Madrid muss im Parallelspiel gegen Lokomotive Moskau patzen, Leverkusen in jedem Fall gewinnen. Hoffnung macht dabei die bereits sichere Qualifikation von Widersacher Juventus.

Sechs Punkte hat Leverkusen vor dem entscheidenden Champions-League-Spieltag auf dem Konto - einen weniger als Atletico Madrid, der einzig verbliebene Konkurrent im Kampf um Platz zwei. Dass die Spanier in ihrer abschließenden Partie ein Heimspiel gegen den Gruppenletzten aus Moskau bestreiten, macht nur bedingt Mut. Zumal zunächst ein Erfolg gegen den im laufenden Wettbewerb noch ungeschlagenen italienischen Meister her muss. Nach vier Siegen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen, könne die Werkself jedoch "voller Selbstvertrauen in das Spiel gegen Juventus gehen", wie Kapitän Lars Bender erklärte.

Zu einem denkbar guten Zeitpunkt für Bayer Leverkusen setzte es unmittelbar vor dem Duell in der Champions League die erste Saisonniederlage für Gegner Juventus Turin. Durch das 1:3 im Spitzenspiel gegen Lazio Rom verpassten Cristiano Ronaldo und Co. den Sprung an die Spitze. Hinzu kommt, dass Juve-Trainer Maurizio Sarri angesichts des bereits gesicherten Achtelfinal-Einzugs, ähnlich, wie es der FC Barcelona im abschließenden Gruppenspiel praktiziert, einige Akteure schonen könnte. Die Chancen, dass Leverkusen trotz drei Niederlagen zum Start doch noch weiterkommt und ein bemerkenswertes Comeback feiert, würden dadurch steigen.

50 ehemalige Spieler von Bayer Leverkusen - und was aus ihnen wurde Dimitar Berbatow, Bernd Schneider, Michael Ballack: Sie alle haben jahrlang ihre Schuhe für Bayer 04 geschnürt. Doch was wurde aus diesen und weiteren ehemaligen Spielern der Werkself? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis von Bayer Leverkusen - und was sie heute machen. ©

Anzeige

Wie sehe ich das Spiel Bayer Leverkusen gegen Juventus Turin live im TV oder Stream?

Der Streamingdienst DAZN zeigt das Champions-League-Gruppenspiel Bayer Leverkusen gegen Juventus Turin am Mittwoch live. Reporter ist Jan Platte. Experte: Sebastian Kneißl. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet monatlich 11,99 Euro. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr.

Wird das Spiel Bayer Leverkusen gegen Juventus Turin live bei Sky übertragen?

Ja, allerdings nur in der Sky-Konferenz. DAZN und Sky teilen sich seit 2018/2019 die Exklusivrechte für die Champions League. Seitdem gibt es keine CL-Spiele mehr im Free-TV. Konferenz-Redakteur bei Bayer Leverkusen gegen Juventus Turin bei Sky: Roland Evers.

Kann ich Leverkusen gegen Juventus Turin im Livestream verfolgen?

Wenn Ihr bereits DAZN-Kunden seid, müsst Ihr euch keine Sorgen machen. Beim Streamingdienst wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten geben. Habt Ihr kein DAZN-Abo, ist das auch kein Problem. Wer sich für DAZN interessiert und das Spiel Bayer Leverkusen gegen Juventus Turin beim Streamingdienst kostenlos verfolgen will, kann dies ebenfalls tun. Neukunden erhalten einen Freimonat.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Champions-League-Spiel Bayer Leverkusen gegen Juventus Turin bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Leverkusen-Spiel gegen Juventus Turin im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Mittwoch einen Liveticker zum Spiel Bayer Leverkusen gegen Juventus Turin an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 20.45 Uhr.