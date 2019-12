Cristiano Ronaldo und Juventus Turin verabschieden Bayer Leverkusen aus der Champions League

Bayer Leverkusen hat den Einzug ins Achtelfinale der Champions League verpasst und muss sich im kommenden Jahr mit Auftritten in der Europa League begnügen. Für ein Weiterkommen hätte die Mannschaft von Trainer Peter Bosz ihr abschließendes Gruppenspiel gegen Juventus Turin gewinnen müssen und wäre zudem auf Schützenhilfe von Lokomotive Moskau in der Partie bei Atletico Madrid angewiesen gewesen - beides blieb aus. Die Werkself verlor nach Treffern von Cristiano Ronaldo (75.) und Gonzalo Higuain (90.+2) mit 0:2 (0:0) gegen Italiens Rekordmeister, Atletico gab sich beim 2:0 (1:0) gegen die Russen keine Blöße und zog in die Runde der letzten 16 Mannschaften ein. Bayer blieb in der Gruppe D folglich nur der dritte Platz.