Schock für Bayer Leverkusen: Top-Talent Kai Havertz fehlt gegen den FC Bayern

Bayer Leverkusen muss im Spitzenspiel der Bundesliga gegen den FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr, hier im SPORTBUZZER-Liveticker ) ohne Top-Talent Kai Havertz auskommen. Wie die Leverkusener per Twitter mitteilten, fehlt der Nationalspieler wegen muskulärer Probleme.

Havertz angeblich bei Real Madrid und Bayern ein Thema

Havertz gilt als eines der umworbensten Talente Europas. Für den 20-Jährigen rückt gegen die Bayern Lucas Alario in die Startelf von Leverkusens Trainer Peter Bosz. Zuletzt hatte es Berichte um ein mögliches Interesse von Spaniens Rekordmeister Real Madrid gegeben. Auch über einen Wechsel zu den Bayern war in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder spekuliert worden. Vor Beginn der Coronavirus-Krise hatte Bosz gemutmaßt, dass ein möglicher Transfer von Havertz in diesem Sommer den Rheinländern eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro oder mehr einbringen würde.