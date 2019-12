Jonathan Tah kritisiert Bayer-Fans für Pfiffe gegen Kai Havertz: "Ich find's scheiße"

Abwehrspieler Jonathan Tah von Bayer Leverkusen hat für die Fan-Pfiffe gegen den in der Formkrise befindlichen Jungstar Kai Havertz kein Verständnis. "Ich find's scheiße", sagte der Innenverteidiger, nachdem sein Vereins- und Nationalmannschaftskollege bei seiner Auswechslung beim 0:1 gegen Hertha BSC mit einem Pfeifkonzert verabschiedet wurde. "Das bringt nichts. Und es wird auch nicht dazu führen, dass er motivierter ist", ergänzte Tah: "Der Junge ist 20 Jahre alt. Das ist nicht schön für ihn. Aber wir müssen es in der Kabine schaffen, ihn aufzubauen."

Havertz wartet in der Bundesliga seit dem Sieg beim FC Augsburg (3:0) am 28. September auf einen Torerfolg, auch seine bislang letzte Vorlage war dem Mittelfeldspieler in der Partie beim FCA gelungen. Insgesamt stehen für das Top-Talent in der laufenden Saison erst zwei Treffer und ein Assist zu Buche. Zum Vergleich: In der vergangenen Spielzeit hatte er es auf 17 Tore und vier Vorlagen gebracht. Eine Leistungsexplosion, die den Youngster noch mehr in den Fokus der europäischen Top-Klubs rücken ließ. Neben dem FC Bayern soll auch der FC Barcelona angeklopft haben.