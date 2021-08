Bayer Leverkusen bezahlt Sieg bei Lok Leipzig teuer: Karim Bellarabi fehlt in ersten Bundesliga-Wochen

Bayer Leverkusen muss beim Bundesliga-Auftakt am kommenden Samstag beim 1. FC Union Berlin auf Karim Bellarabi verzichten. Der Offensivspieler verletzte sich am Samstag im DFB-Pokal bei 1. FC Lok Leipzig noch vor der Pause am Oberschenkel und musste ausgewechselt werden. Trainer Gerardo Seoane sagte, es handle sich um eine noch nicht genau diagnostizierte Muskelverletzung.

