Leverkusen-Keeper Hradecky kritisiert Bundesliga: „Jemanden zu fragen, wäre nicht schlecht gewesen“

Subotic kritisiert Bundesliga

Zuvor hatte Neven Subotic von Union Berlin mehrfach seine Kritik am frühzeitigen Neustart der Bundesliga bekräftigt. "In Deutschland sind die Spieler in einer schwachen Position", sagte der ehemalige BVB-Profi dem Deutschlandfunk. "Wir wurden informiert, nachdem alle Entscheidungen gefallen waren. Ich will mich nicht aus der Verantwortung rausreden - aber es gab keine vertretende Instanz der Spieler."