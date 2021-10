"Reaktion, die ich mir gewünscht habe": Leverkusen-Profis zufrieden mit Remis nach Bayern-Pleite

Vollends rehabilitieren konnte sich Bayer Leverkusen für die derbe 1:5-Klatsche in der Bundesliga gegen Spitzenreiter FC Bayern München nicht. In der Europa League reichte es gegen Real Betis Sevilla aber dank einer couragierten Vorstellung immerhin zu einem 1:1 (0:0) . Die Leverkusener zeigten sich im Nachgang zufrieden mit dem Resultat und der eigenen Moral. " Wir haben die Reaktion gezeigt, die ich mir gewünscht habe. Die Einstellung hat gestimmt. Jetzt gehen wir mit einem guten Gefühl nach Hause ", resümierte Keeper Lukas Hradecky am RTL-Mikrofon.

Dabei konnte die "Werkself" aber noch froh sein, dass ein abgefälschter Schuss aus dem Hinterhalt von Neuzugang Robert Andrich in der 82. Minute den Weg ins Tor fand. Dieser besiegelte das Remis, mit welchem sich Leverkusen auf Rang eins in Gruppe G hielt. Auch Nationalspieler Jonathan Tah imponierte dabei besonders, dass sein Team der deutlichen Niederlage gegen Bayern trotzte und nach dem Rückstand noch zu einem Punktgewinn kam. " Das gibt uns Selbstvertrauen, und jetzt ist auch das Bayern-Spiel vergessen ", sagte der Verteidiger.

Insgesamt genügte den Leverkusenern deshalb das Unentschieden gegen den ärgsten Verfolger in der Europa-League-Gruppe, mit dem man nun weiter punktgleich um die Spitze kämpft. "Man kann sagen, dass das 1:1 in Ordnung geht, weil die Gegner geführt haben", so Hradecky weiter. Bereits am nächsten Spieltag kann sich die Werkself mit einem Sieg im Rückspiel gegen die Spanier am 4. November in der BayArena eine gute Ausgangsposition im Rennen um die K.o.-Runde erspielen.