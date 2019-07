Bayer-Leverkusen-Star Kevin Volland im Interview: "Habe damit gerechnet, dass Havertz bleibt"

Dimitar Berbatow, Bernd Schneider, Michael Ballack: Sie alle haben jahrlang ihre Schuhe für Bayer 04 geschnürt. Doch was wurde aus diesen und weiteren ehemaligen Spielern der Werkself? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis von Bayer Leverkusen - und was sie heute machen. ©

Wenn du trotz konstant guter Leistungen seit über zweieinhalb Jahren kein Länderspiel mehr gemacht hast, macht man sich schon Gedanken. Aber irgendwann ist man an einem Punkt, wo das Thema nicht mehr so präsent ist. Außer wenn Journalisten immer wieder nachfragen. (lacht)

Ich werde 27 und bin sicher kein klassischer "Umbruchspieler" mehr. Aber ich bin in einem sehr guten Fußballeralter und topfit. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder mit Leverkusen in der Champions League spiele. Den Rest kann ich nicht beeinflussen.

Für uns als Mannschaft ist Kai überragend. Ich verfolge ihn, seitdem er hochgekommen ist. Kai entwickelt sich stetig auf einem Topniveau weiter. Die Leistungssteigerung in der letzten Saison war sinnbildlich für seine fußballerische Qualität und seine Persönlichkeit. Wir sind extrem happy, dass wir einen Spieler haben, der so variabel einsetzbar ist.

Wenn er so weitermacht, wird natürlich irgendwann ein Transfer kommen. Er muss es für sich entscheiden. Hoffentlich spielt er noch mal so eine Saison wie die letzte.

Können Sie die gehandelte Ablöse von 100 Millionen nachvollziehen?

Das ist halt der Markt. Mit dem Neymar-Wechsel vor zwei Jahren wurde eine Schallmauer durchbrochen, der Markt ist mitunter aus den Fugen geraten. Es fließt immer mehr Geld in den Fußball. Als Verein passt man sich an und muss bei so etwas mitgehen, wenn man konkurrenzfähig bleiben will.