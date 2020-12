Leverkusen-Boss Carro macht Ansage: Können es mit FC Bayern "aufnehmen"

Bayer Leverkusens Klubchef Fernando Carro fühlt sich von der 1:2-Niederlage seiner Mannschaft im Topspiel gegen den FC Bayern eher motiviert für den Titelkampf in der Bundesliga. "Natürlich sind die Bayern der scheinbar übermächtige Gegner - aber wir wollen und können es mit ihnen aufnehmen", sagte der Geschäftsführer der Werkself in einem Sport1-Interview. Bayer ist mit zwei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer aus München in die kurze Weihnachtspause gegangen.

