Bayer Leverkusen weiter in der Krise: Bosz "richtig sauer", Amiri "fehlen die Worte"

Der Sieg gegen Borussia Mönchengladbach in der Vorwoche war anscheinend nur ein Ausreißer. Bayer Leverkusen steckt weiter in der Krise. Gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld setzte es am Sonntagnachmittag eine bittere 1:2-Niederlage. Ein Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Qualifikation. Mittelfeldspieler Nadiem Amiri fehlten im Anschluss die Worte.