Leverkusen-Profi Lars Bender denkt an Karriereende - "Alle neugierig" bei Kai Havertz

Der frühere Nationalspieler Lars Bender beschäftigt sich nach zahlreichen Verletzungen offenbar mit einem Karriereende in absehbarer Zeit. "Durch Verletzungen entstehen Stiche ins Herz. Da ist auch die ein oder andere Narbe entstanden oder aufgerissen worden", sagte der 31-Jährige am Freitag in einem Video-Pressegespräch: "Natürlich macht man sich da Gedanken über gewisse Konsequenzen."

Auf die Frage, ob die folgende Saison angesichts seines auslaufenden Vertrages im Sommer 2021 seine letzte sein könnte, antwortete Bender: "Es gibt Gedanken in viele Richtungen, aber darauf möchte ich nicht näher eingehen. Das ist ein ständiger Prozess, aber dafür ist im Moment kein Platz." Allein in der vergangenen Saison verpasste der 19-malige Nationalspieler wegen diverser kleiner Muskelverletzungen sowie vor allem einer hartnäckigen Blessur am Sprunggelenk insgesamt 20 Spiele bei Bayer Leverkusen. "Es hat mich schon wieder erwischt. Das hat einiges in mir verursacht und ausgelöst", erklärte der Bayer-Kapitän nun.

Bender seit Jahren von Verletzungen geplagt

Auch in den Spielzeiten zuvor kämpfte der Zwillingsbruder von Sven Bender regelmäßig mit Verletzungen. Von insgesamt 170 möglichen Bundesliga-Spielen in den vergangenen fünf Jahren absolvierte der 31-Jährige nur 79. Seine Krankenakte umfasst neben zahlreichen kleinen Blessuren eine langwierige Oberschenkelverletzung (2019, fast zwei Monate Pause) und zwei Sprunggelenksverletzungen (2015 und 2017, jeweils über drei Monate Pause).

Grundsätzlich sei er aber noch voll motiviert, nicht zuletzt mit Blick auf das Final-Turnier der Europa League im August in Nordrhein-Westfalen. "Es geht um einen Titel, da sind das Feuer und die Gier da", sagte Bender: "Ich sehe zu, dass ich bei dem Turnier alle Spiele machen kann und dann mit einem guten Gefühl in die Folgezeit gehen kann. Spielen und gewinnen lenkt immer ganz gut ab, das gibt ein Hochgefühl."

Bender über Havertz: "Alle neugierig"