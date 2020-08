Berater von Bayer-Profi Leon Bailey spricht offen über Transfer: "Die Zeit ist reif"

Bei Bayer 04 Leverkusen steht offenbar nicht nur der Abschied von Kai Havertz kurz bevor. Auch Linksaußen Leon Bailey kokettiert offen mit einem Transfer. Der jamaikanische Nationalspieler, der seit Januar 2017 für die Werkself spielt, kann sich einen Transfer in die englische Premier League gut vorstellen. So wird der Adoptivvater und Berater des 23-Jährigen, Craig Butler, in einem Interview der Zeitung Jamaica Star zitiert.