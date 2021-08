Bestätigt: Bayer Leverkusen verlängert mit Lucas Alario – Stürmer unterschreibt bis 2024

Bayer Leverkusen hat den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag mit Stürmer Lucas Alario bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Das teilte der Bundesligist am Montag mit. Der 28 Jahre alte Nationalspieler Argentiniens spielt seit 2017 in Leverkusen und erzielte in 151 Pflichtspielen 51 Treffer.

Anzeige