"Es kotzt mich an": Bayer-Keeper Lukas Hradecky motzt über Köln-Comeback im Derby

Die Fans des 1. FC Köln feierten ihren Doppelpack-Helden Anthony Modeste mit lauten Sprechchören, die Profis von Bayer Leverkusen schlichen enttäuscht in die Gästekurve. Mit einer packenden Aufholjagd verteidigten die Kölner beim 2:2 (0:2) im Derby am Sonntag ihre imposante Heimserie und verbauten dem rheinischen Rivalen die Rückkehr auf Rang drei. Und ein Werkself-Profi hatte nach Abpfiff einen richtig dicken Hals: Kapitän Lukas Hradecky. Der Bayer-Keeper, der schon nach der 1:5-Blamage gegen den FC Bayern in der Vorwoche Klartext sprach, hielt sich mit Kritik nach der gefühlten Pleite in Köln nicht zurück. Anzeige

Schließlich blieben die Leverkusener im dritten Pflichtspiel in Serie sieglos und mussten den nächsten Dämpfer in der Liga hinnehmen. "Wenn du im Derby als führende Mannschaft von 0:2 auf 2:2 fällst, fühlt es sich wie eine Niederlage an. Wir hätten 3:0, 4:0 durch Kontersituationen führen können und dann schalten wir ab“, schimpfte Hradecky bei DAZN. "Es kotzt mich an, es ist ärgerlich." Vor 49.600 Zuschauern im RheinEnergieStadion trafen Patrik Schick (15.) und Karim Bellarabi (17.) für Leverkusen, ehe Modeste (63./82.) den Doppelschlag mit seinen Treffern in der zweiten Halbzeit konterte. "Wir haben fünf oder sechs Chancen, die wir besser ausspielen müssen. Wenn es 3:0 ist, dann kommen die nicht mehr zurück", meckerte der Schlussmann weiter.

Leverkusen habe in Köln schlicht den Kopf verloren in Halbzeit zwei, monierte Hradecky. Teamkollege Robert Andrich fügte an, dass Leverkusen in der zweiten Halbzeit "in gewissen Situationen einfach zu schlampig" gespielt habe. "So lassen wir den Gegner immer wieder im Spiel drin und mit der Kulisse kommt immer mehr Schwung in das Spiel rein. Am Ende war es eine Frage der Zeit. Wir haben darum gebettelt hier das 2:2 zu bekommen."