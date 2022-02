Leverkusen hadert nach Mainz-Pleite mit sich selbst – Hradecky: "Nicht unverdient"

Der Höhenflug ist vorübergehend beendet: Bayer Leverkusen, die Mannschaft der Stunde, musste gleich zu Beginn des 23. Bundesliga-Spieltags nach längerer Zeit mal wieder eine Niederlage hinnehmen. Beim Auswärtsspiel in Mainz konnten die Leverkusener eine 1:0-Führung aus der ersten Halbzeit nicht über die Zeit bringen und verloren am Ende mit 2:3. Und nach der Partie haderten die Leverkusener vor allem mit sich selbst: "Es ist nicht unverdient, dass Mainz gewonnen hat", musste Bayer-Keeper Lukas Hradecky nach der Partie bei DAZN einsehen. "Wir waren in den entscheidenden Situationen nicht da und das rächt sich gegen aggressive Mannschaften, wie die Mainzer." Anzeige

Vor dem Spiel hatte der Mainzer Trainer Bo Svensson die Gäste noch als "die Mannschaft, die im Moment den besten Fußball in der Bundesliga spielt" bezeichnet. Davon war gerade in der ersten Halbzeit allerdings nur wenig zu sehen – auch wenn man durch Patrik Schick in Führung ging. Zwar kam die Werkself im zweiten Durchgang besser in die Partie. Den drei Mainzer Toren hatte man aber nichts mehr entgegen zu setzen. Und so war auch Trainer Gerardo Seoane nach dem Spiel konsterniert: "Wir sind selbstkritisch genug: Wir wissen, dass wir heute mit dieser Spielweise nicht so gut zurecht gekommen sind", sagte er.

"Mein Gefühl ist, dass Mainz es in der ersten Halbzeit vielleicht mehr verdient hätte, dass wir auch zu Unrecht vielleicht in Führung gehen", sagte Seoane. Im zweiten Durchgang habe sein Team das Spiel dann endlich mehr kontrolliert, konnte dies aber nicht in den Sieg ummünzen. "Das letzte Tor war ein bisschen sinnbildlich für das Spiel, viele wilde Situationen", bilanzierte der Schweizer.



Milde Schiedsrichter-Kritk nach Freistoß-Entscheidung