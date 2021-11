Offiziell: Simon Rolfes wird Nachfolger von Rudi Völler als Geschäftsführer von Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen hat in seinen Zukunftsplanungen einen großen Schritt nach vorn gemacht. Wie die "Werkself" am Freitag mitteilte, wird Simon Rolfes ab Sommer 2022 Sport-Geschäftsführer des aktuellen Bundesliga-Vierten. Er tritt damit die Nachfolge von Rudi Völler an.