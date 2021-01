Bayer Leverkusen gibt bekannt: Nationalspieler Nadiem Amiri positiv auf Corona getestet

Nationalspieler Nadiem Amiri vom Bundesligisten Bayer Leverkusen ist positiv auf Corona getestet worden. Das gab sein Verein am Donnerstag bekannt. Demnach sei die Infektion bei dem 24-Jährigen am Dienstag diagnostiziert worden, danach habe er sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben.

