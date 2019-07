Bestätigt: Nadiem Amiri wechselt zu Bayer Leverkusen - "Genau der richtige, nächste Schritt"

"Wir hatten uns schon länger mit Nadiem Amiri beschäftigt“ , erklärte Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler. "Seine Leistungen bei der zurückliegenden U21-EM haben uns in unserer Überzeugung dann nochmals bestätigt, dass er uns angesichts der Vielzahl an Aufgaben in Bundesliga, Pokal und Champions League weiterhelfen wird.“ Amiri soll rund neun Millionen Euro Ablöse kosten.

Nadiem Amiri kostet rund neun Millionen Euro Ablöse

In Leverkusen wird Amiri die Nummer 11 tragen. Der U21-Europameister von 2017, der mit der deutschen Auswahl auch in diesem Jahr im Finale stand, zeigte bei der EM in Italien und San Marino starke Leistungen. Der Wechsel zu Leverkusen sei für ihn "genau der richtige, nächste Schritt", betonte Amiri. "Sie ist sehr gut besetzt mit vielen jungen, talentierten Spielern und gleichzeitig mit erfahrenen Profis, von denen man lernen und an denen man sich orientieren kann.“