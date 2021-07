Perfekt: Bayer Leverkusen verpflichtet Verteidiger Kossounou aus Brügge – 30 Millionen Euro Ablöse?

Verstärkung für die Werkself: Bayer Leverkusen hat die dringendsten Nöte in der Innenverteidigung beseitigt. Wie die Rheinländer am Donnerstagabend bekannt gaben, hat man Odilon Kossounou vom belgischen Meister FC Brügge verpflichtet. Der 20 Jahre alte Nationalspieler der Elfenbeinküste unterschreibt in Leverkusen einen Vertrag über fünf Jahre bis zum Sommer 2026. Über die Ablöse machten beide Vereine keine Angaben, sie soll sich aber laut Het Laatste Nieuws auf bis zu 30 Millionen Euro belaufen. Anzeige

Sportdirektor Simon Rolfes freute sich auf einen "extrem schnellen, beweglichen, sehr zweikampfstarken und technisch guten" Zuwachs für die Mannschaft vom neuen Trainer Gerardo Seoane. "Odilon Kossounou hat sich als ganz junger Spieler in den zurückliegenden beiden Jahren in Belgien rasant entwickelt. Und natürlich hat er längst noch nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft", erklärte Rolfes in der Mitteilung der Leverkusener. Und der junge Ivorer freute sich auf die neue Aufgabe: "Die zwei Jahre in Brügge waren großartig, vor allem natürlich wegen der beiden Meistertitel, die wir gewonnen haben. Aber die deutsche Bundesliga ist noch einmal etwas ganz anderes. In Leverkusen möchte ich beweisen, dass ich auch auf diesem Niveau ein Top-Spieler bin und der Mannschaft helfen kann", sagte er.