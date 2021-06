Bayer Leverkusen sucht Verteidiger: Schalkes Ozan Kabak nach Liverpool-Leihe wohl im Fokus

Dass die Werkself in der Abwehr nachlegen will, ist kein Geheimnis. Mit Aleksandar Dragovic (Roter Stern Belgrad) und Sven Bender (Karriereende) stehen Bayer zwei Verteidiger definitiv nicht mehr zur Verfügung. Zudem gibt es Gerüchte über mögliche Transfers von Jonathan Tah, Tin Jedvaj und Panagiotis Retsos. Wer bleibt noch aus dem aktuellen Kader? Winterneuzugang Timothy Fosu-Mensah laboriert an einem Kreuzbandriss und kehrt wohl erst in ein paar Monaten zurück, fit ist aktuell nur Edmond Tapsoba. Aufgrund dieser Personalsituation beschäftige sich Leverkusen intensiv mit Kabak.

Liverpool greift nicht auf Kaufoption zurück

In der Rückrunde der vergangenen Spielzeit war Kabak an den FC Liverpool ausgeliehen, überzeugte dort aber nicht. Er kam nur in zwölf Spielen zum Einsatz, fiel in der Saison-Endphase mit einer Muskelverletzung aus. Die vereinbarte Kaufoption in Höhe von rund 20 Millionen Euro zogen die "Reds" nicht. Daher sei der türkische Nationalspieler jetzt für 15 Millionen Euro auf dem Markt.

"Stand jetzt sehe ich keine Möglichkeit, dass Ozan auf Schalke bleibt. Wir gehen ganz klar von einem Verkauf aus", sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder im Kicker. Eigentlich hatte S04 gehofft, dass Kabak eine "gute Visitenkarte" bei der EM abgegeben kann. Doch mit dem frühen EM-Aus in der Vorrunde und den schwachen Auftritten der türkischen Auswahl wurde daraus nichts. Dennoch habe Kabak laut Schröder "nicht an Wert verloren". Das Portal transfermarkt.de schätzt den Marktwert des 21-jährigen Verteidigers auf 25 Millionen Euro.