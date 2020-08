Bericht: Leverkusen vor Verpflichtung von Schick als Volland-Ersatz – RB Leipzig aus dem Rennen

Einer kommt, einer geht: Bei Bayer Leverkusen gibt es in den kommenden Tagen offenbar Fluktuation auf der Stürmer-Position. Der Abgang von Kevin Volland zur AS Monaco ist wohl – vorbehaltlich des Medizinchecks – in trockenen Tüchern. In der kommenden Woche soll Volland beim neuen Klub von Trainer Niko Kovac vorgestellt werden, wie der Kicker berichtet. Doch die Werkself hat offenbar bereits Ersatz für den ehemaligen Nationalspieler gefunden. Wie es nämlich weiter heißt, sind sich die Rheinländer auch mit der AS Rom über eine Verpflichtung von Patrik Schick einig.