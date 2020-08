Bayer "sah nervös aus": Leverkusen-Trainer Bosz fühlt sich nach Viertelfinal-Aus gegen Inter "leer"

Inter Mailand hat den Traum von Bayer Leverkusen vom Finale daheim am Rhein in der Europa League beendet. Der italienische Spitzenklub besiegte den Fünften der Bundesliga in einem abwechslungsreichen Viertelfinale in Düsseldorf verdient mit 2:1 (2:1) und warf das Team von Trainer Peter Bosz damit aus dem Final-Turnier in Nordrhein-Westfalen - als letzte deutsche Mannschaft.