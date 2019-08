Sportdirektor Simon Rolfes: Bayer Leverkusen will mit Trainer Peter Bosz verlängern

Gute Nachrichten für Peter Bosz: Bayer Leverkusen plant offenbar in absehbarer Zeit eine Vertragsverlängerung mit seinem holländischen Trainer. Der aktuelle Kontrakt des früheren Dortmunder Coaches, der die Werkself nach seiner Amtsübernahme im Winter dank einer Aufholjagd noch in die Champions League führte , läuft bis 2020.

Bosz und Bayer Leverkusen mit gelungenem Start in die Bundesliga

Nach dem geglückten Saison-Start von Leverkusen, sind die Gemüter am Rhein überwiegend positiv gestimmt. Gegen den Aufsteiger SC Paderborn konnten sich die Leverkusener mit 3:2 durchsetzen. Man möchte vor allem an die Rückrunde der vergangenen Saison anknüpfen, in der man am letzten Spieltag die Champions-League-Qualifikation perfekt machte. Das lag auch am Fußball, den Bosz seiner Mannschaft vermittelt.