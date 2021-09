Bayer-Youngster löst Podolski ab: Florian Wirtz jüngster Spieler mit zehn Bundesliga-Toren

Leverkusen-Profi Florian Wirtz ist der jüngste Spieler in der Bundesliga-Geschichte mit zehn Treffern. Der Nationalspieler von Bayer Leverkusen erzielte seinen Jubiläums-Treffer im Spiel seines Klubs Bayer Leverkusen gegen den FSV Mainz 05 zum 1:0 in der 62. Minute. Wirtz war am Samstag 18 Jahre und 139 Tage alt.

