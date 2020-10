Rashica-Wechsel nach Leverkusen im Winter? Bayer-Boss Völler: "Er ist nicht abgeschrieben"

Beinahe wäre es der wohl spektakulärste Transfer am Deadline Day geworden: Bayer Leverkusen verhandelte am letzten Tag der vergangenen Sommer-Transferperiode mit Werder Bremen über einen Wechsel von Milot Rashica. Letztlich kam der Deal nicht zustande, weil sich die beiden Bundesliga-Klubs uneinig über die Ablöse-Modalitäten waren. Doch offenbar beschäftigt sich Europa-League-Teilnehmer Leverkusen weiter mit dem Linksaußen. "Man sollte nicht vergessen: In zweieinhalb Monaten können die Vereine nachlegen, wenn das nächste Transferfenster öffnet", erklärte Bayers Geschäftsführer Sport Rudi Völler in einem Kicker-Interview nun mit Blick auf Rashica.

Und Völler bestätigte sogar, dass man sich weiter mit dem 24 Jahre alten Kosovaren beschäftigt: "Er ist nicht abgeschrieben, aber es gibt keinen Automatismus, dass er im Januar kommt", so der 60-Jährige. In Sommer-Transferfenster habe sich die Option für einen Deal erst am letzten Tag abgezeichnet, schilderte der Leverkusen-Boss. "Die Umsetzung wurde schwierig, wir haben letztlich keine Einigung gefunden", sagte er und führte aus: "Ein ganz normaler Vorgang, keine Schuldzuweisungen. Auch wenn es am Ende drei enttäuschte Parteien gab."

Im Winter könnte es nun einen erneuten Anlauf geben, bei dem die beiden Klubs mehr Zeit hätten, sich über die Modalitäten zu verständigen. Rashica könnte dann helfen, die Offensiv-Sorgen der Leverkusener aus der Welt zu schaffen: In den ersten vier Spielen der neuen Bundesliga-Saison hat die Werkself erst drei Tore geschossen. Völler stört sich an diesem Trend: "Damit sind wir alle nicht zufrieden. Zumal diese Phase schon länger andauert, seit der Endphase der vergangenen Saison."

Völler moniert Leverkusens Offensiv-Schwäche: "Alle nicht zufrieden"