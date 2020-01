Fans der Leverkusener Werkself boykottieren Spiel bei RB Leipzig 

Leipzig, Sie machen es schon wieder: Bereits zum dritten Mal in Folge hat die Fanszene von Bayer 04 Leverkusen zu einem Komplett-Boykott des Auswärtsspiel bei RB Leipzig aufgerufen. Der Tabellenführer und der aktuell Fünftplatzierte der Fußball-Bundesliga treffen am 1. März aufeinander. „Prinzip ist Prinzip. Die aktive Fanszene wird nicht nach Leipzig und Bremen reisen. Aus diesem Grund werden auch keine Fahrten angeboten. Sprecht uns für Fragen oder Feedback persönlich an“, teilte der Fandachverband Nordkurve12 auf Facebook mit. Die Fahrt nach Bremen wird boykottiert, weil es sich dabei um ein bei den Anhängern verhasstes Montagsspiel handelt.

Nur 2016/17 waren Bayer-Fans in Leipzig

Lediglich im ersten Bundesligajahr von RBL 2016/17 waren Leverkusener Fans organisiert mit nach Leipzig gefahren, um ihr Team zu unterstützen. In den Folgejahren begründeten die Anhänger ihren Boykott mit den schlechten Erfahrungen in der Red-Bull-Arena. Sie hätten sich „unwohl bei dem Produkt gefühlt“. Kritische Spruchbänder seien nicht erlaubt gewesen und Ordner hätten die Gästefans angeblich schlecht behandelt. Zudem habe das ganze Drumherum einen Eindruck hinterlassen, „an den man sich nicht erinnern möchte und mit dem man sich nicht identifizieren kann“. Weil Leverkusen vom Chemie-Konzern Bayer allimentiert wird, hatte es in der Vergangenheit auch für Spott unter gegnerischen Fans gesorgt, dass ausgerechnet die Anhänger der Werkself den Partien gegen RB fern bleiben. Von den drei Heimspielen gegen Leverkusen konnte der Bundesliga-Tabellenführer bisher zwei gewinnen (1:0, 1:4, 3:0).

Trauermarsch und Schmähgesänge

In der Vergangenheit war es bei Spielen von RB Leipzig immer wieder zu Protestaktionen gegnerischer Fans gekommen. Erst vor knapp zwei Wochen liefen Tausende Anhänger von Union Berlin in einem Trauermarsch vom Hauptbahnhof zur Red-Bull-Arena. Im Stadion begannen sie die ersten 15 Spielminuten mit einem Stimmungsboykott. Beim Gastspiel der Nagelsmann-Elf am Samstag in Frankfurt blieben größere Proteste aus, jedoch belegten die Eintracht-Anhänger Nationalspieler Timo Werner und seine Teamkollegen mehrfach mit Schmähgesängen. Zum Schimpfen werden die Leverkusen-Fans am 1. März nur vor dem heimischen Fernseher oder in einer Fußball-Kneipe Gelegenheit haben.