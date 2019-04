Wenn das keine Motivation ist? Mit dem Schub des erreichten Pokal-Halbfinals beim FC Augsburg (2:1 n. V.) gehen die Roten Bullen in die Partie Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr; live im SPORT BUZZER-Ticker ). Sie treffen auf einen Gegner, der nach der 1:3-Niederlage gegen Werder Bremen und dem 1:4 im letzten Freitagsspiel bei 1899 Hoffenheim angeschlagen ist. Leverkusen droht bei einer erneuten Niederlage vor heimischer Kulisse und Erfolgen des VfL Wolfsburg (gegen Hannover) und der TSG in Augsburg der Sturz auf Rang neun und damit eine Saison ohne Europa. Die Leipziger können dagegen angesichts der schweren Auswärtspartie von Eintracht Frankfurt beim FC Schalke 04 mit einem Sieg Platz drei festigen und von ihrer zweiten Champions-League-Teilnahme nach 2017 träumen.

,,Wir nähern uns dem Ende der Meisterschaft, von daher gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten, Niederlagen zu korrigieren", weiß Peter Bosz, ,,ich glaube, dass wir aktuell an einem Punkt sind, an dem wir gewinnen müssen und das versuchen wir am Samstag. Leipzig ist Tabellendritter, da muss man eine gute Mannschaft haben." Ralf Rangnick sieht Leverkusen ,,mit einer ähnlichen Spielweise" und fordert daher vor dem Spiel: ,,Wir müssen in unserem Umschaltspiel Lösungen finden, uns im Mittelfeld befreien und selbst Torchancen kreieren. ,,Leverkusen hat große spielerische Qualität", sagt auch Leipzigs Mittelfeldspieler Diego Demme, ,,das spielt uns auch in die Karten, weil wir mit unserem Pressing und unseren Balleroberungen zu Torchancen kommen werden."