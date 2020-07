Bayer Leverkusen steigt in den Poker um RB Leipzigs Patrik Schick ein

Leipzig. Er ist ein erklärter Wunschspieler von Trainer Julian Nagelsmann und will selbst gern in Leipzig bleiben. Bislang scheiterte die Weiterverpflichtung von Leihspieler Patrik Schick (AS Rom) aber am guten Geld. RB ließ die Kaufoption von knapp 30 Millionen Euro im Juni verstreichen, würde den tschechischen Nationalstürmer aus finanziellen Gründen am liebsten ein weiteres Jahr ausleihen und erst im Sommer 2021 fest verpflichten.