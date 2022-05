Leverkusen-Profi Robert Andrich über seine Entwicklung, eine WM-Nominierung und Florian Wirtz

Ich werde häufig als jemand wahrgenommen, der in erster Linie viel ackert und rackert und für eine gewisse Härte bekannt ist. Letztlich kann ich damit aber leben, solange die, auf die es ankommt, wissen, was ich wirklich kann.

Andrich WM-Kandidat? "Ehrt mich, wenn eine Legende wie Lothar Matthäus so etwas sagt"

Dass ein Gegenspieler wirklich Angst vor mir hat, glaube ich nicht. Wobei das wohl auch niemand zugeben würde. Grundsätzlich versuche ich aber schon, so zu spielen, dass es keinen Spaß macht, gegen mich zu spielen. In gewissen Situationen ein bisschen eklig zu sein, um den anderen aus dem Konzept zu bringen – das gehört zu meinem Spiel.

Ihre bisherige Nationalmannschaftskarriere währte nur von 2011 bis 2013 als Jugendspieler. Was ist dann schiefgegangen?

Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich war damals, als ich bei Hertha im Kader stand, in meiner persönlichen Entwicklung noch nicht so weit und hatte zu viele andere Dinge im Kopf. Ich brauchte einfach noch Zeit und habe den Umweg über die 2. und die 3. Liga gewählt. Am Ende bin ich schließlich dort angekommen, wo ich immer schon hin wollte: in der Bundesliga.