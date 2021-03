Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes: Darum setzen wir auf Hannes Wolf als Bosz-Nachfolger

Bayer Leverkusen hat sich in der nicht enden wollenden sportlichen Krise von Trainer Peter Bosz getrennt. Die Nachfolge übernimmt laut Verein "bis zum Ende der laufenden Saison" Hannes Wolf. Der 39-Jährige, vorher Chefcoach des VfB Stuttgart und des Hamburger SV, ist derzeit noch Trainer der U18-Nationalmannschaft. Als sein Co-Trainer wird Peter Hermann (69) zurückkehren, der als Spieler, Co- und Interimstrainer 29 Jahre lang für Bayer tätig war. Wolf wird am Dienstagmittag vorgestellt.

Vor seiner Zeit als U18-Coach des DFB stand der 39-Jährige Trainer beim belgischen Erstligisten KRC Genk unter Vertrag, der sich aber Mitte September von ihm getrennt hatte. In seiner Trainerzeit in der Dortmunder Jugend wurde Wolf mit seinen Teams von 2014 bis 2016 dreimal nacheinander deutsche Meister. Der VfB Stuttgart (2016 bis 2018) und Hamburger SV (2018 bis 2019) waren die ersten Profi-Klubs, die der gebürtige Bochumer trainiert hatte. Und jetzt die Aufgabe in Leverkusen. "Dieses in mich gesetzte Vertrauen freut mich sehr", betonte Wolf, "denn Bayer 04 ist für mich nicht irgendein Klub. Leverkusen gehört seit vielen Jahren zu den reizvollsten Adressen im deutschen Fußball. Hier gibt es ein höchst ambitioniertes Umfeld und eine sehr talentierte, spannende Mannschaft. Wir haben alle Möglichkeiten, ins internationale Geschäft zu kommen. Es liegt an uns, in den verbleibenden acht Spielen das Maximale für Bayer 04 Leverkusen herauszuholen."