Leverkusen-Boss Rudi Völler hofft auf Teil-Öffnung der Stadien für Fans - DFL-Konzept "nachjustieren"

Rudi Völler hofft, dass die Stadien in der neuen Bundesliga-Saison wieder teilweise für Zuschauer geöffnet werden. Der Geschäftsführer Sport von Bayer Leverkusen sagte in einem Interview der Bild, es sei der "Wunsch von allen", dass dann wieder Zuschauer in die Stadien dürften. Zunächst solle die aktuelle Spielzeit, in der seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs Mitte Mai ausschließlich Geisterspiele erlaubt sind, zuende geführt werden. "Dann kann darüber diskutiert werden, ob es eine Teil-Öffnung gibt", führte Völler aus.

Völler mit Lob und Kritik für DFL-Konzept

Nach vier absolvierten Spieltagen ohne Zuschauer in den Arenen resümierte Völler: "Das sportliche Niveau ist gut, organisatorisch läuft es sehr gut." Der Weltmeister von 1990 äußerte sich aber auch kritisch über die Beschränkungen, die das Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) vorsieht, weil in vielen Lebensbereichen durch die Coronavirus-Pandemie bedingte Einschränkungen allmählich zurückgenommen werden. "Mittlerweile ist es schwer nachvollziehbar, dass Menschen in Cafés ohne Mundschutz ihren Cappuccino trinken dürfen, während unsere Co-Trainer, die Ersatzspieler und wir Offiziellen auf der Tribüne mit großem Abstand und an der frischen Luft noch eine Maske tragen müssen. Ich würde mir wünschen, dass man da nachjustieren kann", sagte Völler, der zu bedenken gab, dass "das vorliegende Konzept vor sechs Wochen geschrieben wurde, als die Zahlen viel dramatischer waren."

