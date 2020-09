Perfekt! Bayer Leverkusen verpflichtet Rechtsverteidiger Santiago Arias von Atlético Madrid

Arias hat in Madrid noch einen Vertrag bis 2023, ist bei Atlético aber nur zweite Wahl hinter dem englischen Nationalspieler Kieran Trippier. In 50 Pflichtspielen kam er in der Vorsaison nur 18 Mal zum Einsatz, dann allerdings meist über 90 Minuten wie beim 1:2 in der Champions-League-Vorrunde in Leverkusen. "Ich habe es mit Atlético in der Champions League selber erlebt, wie hier Fußball gespielt wird. Deswegen freue ich mich sehr auf die deutsche Liga und auf meine neuen Mitspieler. Wir haben eine Mannschaft, mit der wir viel erreichen können - dabei will ich helfen", wird der 53-malige Nationalspieler Kolumbiens in einer Vereinsmitteilung zitiert.