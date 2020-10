Horror-Verletzung im Länderspiel: Bayer Leverkusen droht langer Ausfall von Neuzugang Santiago Arias

Bittere Nachrichten für Bayer Leverkusen : Neuzugang Santiago Arias hat sich im Länderspiel mit Kolumbien offenbar schwer verletzt. Beim 3:0 (3:0) in der WM-Qualifikation gegen Venezuela in der Nacht zum Samstag deutscher Zeit musste der Rechtsverteidiger ausgewechselt und sogar vom Platz getragen werden. Zwar stand eine Diagnose nach der Partie noch aus, Arias droht der Werkself aber trotzdem länger auszufallen. Die TV-Bilder von der Verletzung ließen zumindest eine schwere Verletzung vermuten.

Was war passiert? In einem Zweikampf mit Venezuelas Darwin Machis am Strafraumrand der Kolumbianer grätscht Arias in der 8. Minute nach dem Ball, will klären. Machis landet dabei unglücklich auf dem Fußgelenk seines Gegenspielers, der sich sofort mit schmerzverzerrtem Gesicht den Fuß hält. Das Fußgelenk des linken Beins ist sichtlich verdreht, die Ferse zeigt nach innen, die Zehen ragen weit nach links raus. Gegenspieler Machis kann sich die Verletzung kaum ansehen, muss sich wegdrehen und ist sichtlich entsetzt. Arias wird lange behandelt und schließlich vom Platz getragen. Machis fliegt für das unglückliche Foul mit Rot vom Platz.