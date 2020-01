Dank Volland und Havertz: Bayer Leverkusen gewinnt deutlich beim SC Paderborn

Bayer Leverkusen hat den 18. Spieltag der Bundesliga mit einem Auswärtssieg beendet. Beim SC Paderborn fuhr die Werkself einen ungefährdeten 4:1 (3:0)-Sieg ein. Kevin Volland per Blitz-Doppelpack (11. und 14. Minute) sowie Julian Baumgartlinger (36.) und Kai Havertz (75.) erzielten die Treffer für die Leverkusener, die den Sieg quasi schon in der ersten Halbzeit klar machten. Dennis Srbeny (51.) traf kurz nach der Pause für den Aufsteiger aus Paderborn, der nur im zweiten Spielabschnitt wirklich aktiv am Spiel teilnahm.