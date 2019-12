Bayer Leverkusen gegen FC Schalke 04 live im TV und Online-Stream sehen

Nach dem Erfolg über den FC Bayern ist Bayer Leverkusen heiß auf den nächsten Sieg gegen eine Mannschaft aus der Spitzengruppe. Am Samstag (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) ist der FC Schalke 04 zu Gast in der BayArena. Die Gäste kommen nach guten Resultaten in den letzten Wochen mit breiter Brust nach Leverkusen gereist.

Nach den erbeuteten drei Zählern gegen die Bayern richtet sich der Blick der Leverkusener weiter nach oben. Das fünfte Spiel in Serie haben die Rheinländer nun nicht mehr verloren und kletterten damit auf Rang sieben des Tableaus. Spitzenreiter Gladbach ist mit nur sechs Punkten Vorsprung nicht allzu weit enteilt. "Wir sind immer noch gut dabei. Es sind einige gute Mannschaften, die oben stehen, und zu so einer Mannschaft können wir uns auch zählen", betonte Leistungsträger Kai Havertz die Leverkusener Ambitionen im Interview mit bundesliga.de. Nachdem Bayer mit nur 15 Punkten aus 10 Spielen schleppend in die Saison startete, scheint sich das Team inzwischen zu einer Einheit geformt zu haben, welche punktgleich mit Platz sechs vor dem Sprung ins obere Tabellendrittel steht.

Doch auch Gegner Schalke wartet mit einer durchaus starken Form auf, welche angesichts der chaotischen Vorsaison (Platz 14) nicht unbedingt zu erwarten war. Nach sechs ungeschlagenen Partien in Serie rangieren die Königsblauen auf Platz drei. Neu-Trainer David Wagner hat insbesondere im Defensivbereich an einigen Stellschrauben gedreht. So kassierten nur Leipzig und Gladbach (beide 15) bisher mehr Gegentore als Schalke (16). Rutschen Leipzig und Gladbach gleichzeitig aus, winkt bei einem erneuten Dreier in Leverkusen sogar die Tabellenführung.

50 ehemalige Spieler von Bayer Leverkusen - und was aus ihnen wurde Dimitar Berbatow, Bernd Schneider, Michael Ballack: Sie alle haben jahrlang ihre Schuhe für Bayer 04 geschnürt. Doch was wurde aus diesen und weiteren ehemaligen Spielern der Werkself? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis von Bayer Leverkusen - und was sie heute machen. ©

Wie sehe ich das Spiel Bayer Leverkusen gegen FC Schalke 04 live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Bayer Leverkusen gegen FC Schalke 04 am Samstag live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 1 und HD. Reporter ist Kai Dittmann. Die TV-Übertragung beginnt um 17.30 Uhr. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr.

Wird Bayer Leverkusen gegen FC Schalke 04 live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie Bayer Leverkusen gegen FC Schalke 04 ist im Free-TV am Samstag zuerst im ,,Aktuellen Sport-Studio" des ZDF ab 23 Uhr zu sehen. DAZN-Kunden können die Partie 40 Minuten nach dem Abpfiff ebenfalls im Zusammenschnitt sehen.

Kann ich Leverkusen gegen Schalke im Livestream verfolgen?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel Leverkusen gegen Schalke über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Bayer Leverkusen gegen FC Schalke 04 bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist

Wie verfolge ich das Leverkusen-Spiel gegen Schalke im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel Bayer Leverkusen gegen FC Schalke 04 an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 18.15 Uhr.